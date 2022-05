Journée d’initiation aux cadrans solaires, 21 mai 2022, .

Journée d’initiation aux cadrans solaires

2022-05-21 14:00:00 – 2022-05-21 18:00:00

EUR En partenariat avec l’association AstroAspach, la Maison de la Nature vous propose un après-midi mêlant astronomie et bricolage. Après une présentation des mouvements de notre étoile et de la Terre, maquette et diaporama vous expliqueront le fonctionnement d’un cadran solaire. Enfin vous réaliserez un cadran équatorial en contreplaqué et un cadran multi faces en béton cellulaire ! Puis chaque participant pourra rapporter sa construction chez lui et l’installer dans son jardin.

Cette animation est ouverte aux adultes et aux enfants d’au moins 10 ans accompagnés.

Chaque participant peut, s’il le désire, apporter une clé USB afin de récupérer les fichiers utilisés dans le cadre de cette animation.

Apporter une équerre et un rapporteur.

Inscription obligatoire avant le vendredi 20 mai.

Places disponibles : 15.

Animation ouverte aux adultes et aux enfants d’au moins 10 ans accompagnés. Ils pourront rapporter leur construction chez eux et l’installer dans leur jardin.

