Journée d'initiation au vélo à asistance électrique
Parc du Château La Conciergerie
La Bégude-de-Mazenc

2022-06-07 09:30:00 – 2022-06-07 16:00:00

La Bégude-de-Mazenc 26160 STAND PRESENTATION DE LA COHABITATION INTERGENERATIONNELLE pour la journée « Roulez Seniors »

Initiation à la pratique du vélo électrique, balades à vélos électriques ( parcours encadrés et adaptés aux seniors +33 4 75 46 82 33 Parc du Château La Conciergerie La Bégude-de-Mazenc

