Journée d'initiation à l'Arboriculture Herrlisheim, 26 mars 2022

2022-03-26 – 2022-03-26

Herrlisheim Bas-Rhin

EUR L’entretien d’un verger, ou d’arbres fruitiers, nécessite quelques connaissances pour favoriser la qualité des fruits, favoriser une bonne santé de l’arbre et ainsi réduire voire supprimer l’utilisation de produits phytosanitaires. La journée d’initiation permet tant au jeune arboriculteur de découvrir les bases de l’arboriculture et aux initier de renforcer leurs connaissances. Cette formation se décompose en deux temps : le matin une partie théorique et l’après-midi place aux ateliers pratiques : taille, plantation et greffage !

+33 6 64 75 58 30

