Meuse Saint-Mihiel L’association des familles de Saint-Mihiel, avec la collaboration de Meuse Nature Environnement, propose une journée d’initiation à la vannerie sauvage. Le matin sera consacré à la récolte des différents matériaux utilisés. Déjeuner sorti du sac. L’après-midi sera consacré au tressage. Tarifs: 5 € pour les adhérents, 10 € pour les non adhérents. Inscriptions obligatoires avant le 22 novembre. +33 3 29 89 00 34 Salle des Lutins Place Jean Bérain Saint-Mihiel

