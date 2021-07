Saint-Pons-de-Thomières Saint-Pons-de-Thomières Hérault, Saint-Pons-de-Thomières JOURNÉE D’INITIATION À LA CONSTRUCTION ET À LA RÉNOVATION EN PIERRES SÈCHES Saint-Pons-de-Thomières Saint-Pons-de-Thomières Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Pons-de-Thomières

JOURNÉE D’INITIATION À LA CONSTRUCTION ET À LA RÉNOVATION EN PIERRES SÈCHES Saint-Pons-de-Thomières, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Saint-Pons-de-Thomières. JOURNÉE D’INITIATION À LA CONSTRUCTION ET À LA RÉNOVATION EN PIERRES SÈCHES 2021-07-19 09:00:00 – 2021-07-19 17:00:00

Saint-Pons-de-Thomières Hérault Rejoignez l’équipe du Parc pour une nouvelle journée d’initiation à la construction et rénovation en pierres sèches, animée par Manuel Borralho de l’association de sauvegarde du patrimoine des Hauts Cantons Héraultais, spécialisée dans la pierre sèche. Capitelles, murets de soutènement des paysages en terrasses, séchoirs à châtaignes (secadors), abris… Les exemples de constructions en pierres sèches abondent sur tout le territoire du Parc. Cependant, ce ne sont pas de banals empilements aléatoires. La construction en pierres sèches, c’est-à-dire sans mortier, nécessite la connaissance d’un savoir-faire que nos anciens maîtrisaient parfaitement. L’une des missions du Parc est de transmettre ce savoir-faire, à travers des journées d’initiation, afin de sauvegarder à la fois nos paysages et notre patrimoine culturel. Au programme :

– 9h-10h : approche théorique en salle, avec diaporama et livret que les participants pourront emporter

– 10h-17h : initiation pratique sur des murets à rénover * Prévoir repas tiré du sac, eau, chapeau, bonnes chaussures et gants

* Mesures sanitaires mises en place pour votre sécurité / port du masque obligatoire en intérieur (animation organisée par le Parc naturel régional du Haut-Languedoc, en partenariat avec la Mairie de Saint-Pons-de-Thomières) Pour que rien ne s’oublie de cet art, le Parc naturel régional du Haut-Languedoc organise des journées d’initiation à la construction en pierres sèches. Rejoignez l’équipe du Parc pour une nouvelle journée d’initiation à la construction et rénovation en pierres sèches, animée par Manuel Borralho de l’association de sauvegarde du patrimoine des Hauts Cantons Héraultais, spécialisée dans la pierre sèche. Capitelles, murets de soutènement des paysages en terrasses, séchoirs à châtaignes (secadors), abris… Les exemples de constructions en pierres sèches abondent sur tout le territoire du Parc. Cependant, ce ne sont pas de banals empilements aléatoires. La construction en pierres sèches, c’est-à-dire sans mortier, nécessite la connaissance d’un savoir-faire que nos anciens maîtrisaient parfaitement. L’une des missions du Parc est de transmettre ce savoir-faire, à travers des journées d’initiation, afin de sauvegarder à la fois nos paysages et notre patrimoine culturel. Au programme :

– 9h-10h : approche théorique en salle, avec diaporama et livret que les participants pourront emporter

– 10h-17h : initiation pratique sur des murets à rénover * Prévoir repas tiré du sac, eau, chapeau, bonnes chaussures et gants

* Mesures sanitaires mises en place pour votre sécurité / port du masque obligatoire en intérieur (animation organisée par le Parc naturel régional du Haut-Languedoc, en partenariat avec la Mairie de Saint-Pons-de-Thomières) dernière mise à jour : 2021-06-29 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Saint-Pons-de-Thomières Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Pons-de-Thomières Adresse Ville Saint-Pons-de-Thomières lieuville 43.48851#2.75999