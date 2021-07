Cesseras Cesseras Cesseras, Hérault JOURNÉE D’INITIATION À LA CONSTRUCTION ET À LA RÉNOVATION EN PIERRES SÈCHES Cesseras Cesseras Catégories d’évènement: Cesseras

Les murets de soutènement des paysages en terrasses, ceux des capitelles et des abris en pierres sèches, ne sont pas de simples empilements aléatoires. Cette technique de construction sans mortier nécessite la connaissance d'un savoir-faire que nos anciens maîtrisaient parfaitement et qu'il faut aujourd'hui retrouver et transmettre, afin de sauvegarder nos paysages et notre patrimoine culturel. Pour que rien ne s'oublie de cet art, le Parc naturel régional du Haut-Languedoc organise des journées d'initiation à la construction en pierres sèches. Chaque journée débute par une approche théorique d'environ une heure sur les techniques de constructions en pierres sèches. Le reste de la journée est consacré à des aspects plus pratiques et manuels.

