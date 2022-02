Journée d’infos en ligne Conservatoire de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Journée d’infos en ligne Conservatoire de Nantes, 19 mars 2022, Nantes. 2022-03-19

Horaire : 09:30 18:00

Gratuit : oui En raison du contexte sanitaire, nous ne sommes pas en mesure de vous accueillir en présentiel pour des Portes ouvertes. Nous organisons néanmoins des réunions d’informations en ligne* pour vous présenter les différents parcours de formations proposés au Conservatoire de Nantes en musique, danse (à partir de 6 ans) et théâtre (à partir de 18 ans). Chaque réunion d’information se déroulera en 2 temps : – un temps de présentation orale d’environ 15 minutes- un échange de 45 minutes sur la base des questions que vous pourrez poser via le tchat Suivant les sujets qui vous intéressent, nous vous invitons à vous inscrire aux réunions d’information détaillées ci-dessous : MUSIQUE :* 9h30-10h30 : Entrée dans l’apprentissage (6-10 ans)* 14h-15h : Les différents parcours de formation à partir de 11 ans (entrée en 6ème). Spécialités concernées : Musique classique ; Culture musicale ; Jazz ; Musiques actuelles amplifiées ; Direction de chœur/d’orchestre ; Pratiques ensemble ; Divers ateliers. DANSE :* 11h-12h : Entrée dans l’apprentissage (6-10 ans)* 15h30-16h30 : Les différents parcours de formation à partir de 11 ans (entrée en 6ème) THÉÂTRE :* 17h-18h : Les différents parcours de formation à partir de 18 ans (Parcours initial et Parcours prépa) En amont de ces réunions d’information, nous vous invitons à vous rendre sur nos pages web qui répondront par avance à certains de vos questionnements. Au plaisir d’échanger lors de ces réunions d’information ! Sur inscription en ligne [liens transmis prochainement]. Conservatoire de Nantes adresse1} Île de Nantes Nantes 44200

02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr https://conservatoire.nantes.fr

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Conservatoire de Nantes Adresse 4 Rue Gaëtan Rondeau Ville Nantes lieuville Conservatoire de Nantes Nantes Departement Loire-Atlantique

Conservatoire de Nantes Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Journée d’infos en ligne Conservatoire de Nantes 2022-03-19 was last modified: by Journée d’infos en ligne Conservatoire de Nantes Conservatoire de Nantes 19 mars 2022 Conservatoire de Nantes Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique