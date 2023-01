Journée d’information sur les troubles psychiques Saint-Pardoux-Soutiers Saint-Pardoux-Soutiers Saint-Pardoux-Soutiers Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Deux-Sèvres Saint-Pardoux-Soutiers EUR Les bénévoles de la délégation Unafam 79 organisent une Journée d’information sur les troubles psychiques. Cette journée est à destination des familles et personnes ayant dans leur entourage une personne souffrant de troubles psychiques (schizophrénies, troubles bipolaires, dépression sévère …

Informations : 05 49 78 27 35.

RDV samedi 21 janvier 2023, à la salle l’Etage de Saint-Pardoux-Soutiers, grand rue, face à la mairie, près de l’église, de 9h à 17h30.

Inscription obligatoire au 05 49 78 27 35 ou à 79@unafam.org

www.unafam.org/deux-sevres

