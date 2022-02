Journée d’information sur le programme “Citoyens, Egalité, Droits et Valeurs” en Nouvelle-Aquitaine Hôtel de Région, 30 mars 2022, Bordeaux.

Journée d’information sur le programme “Citoyens, Egalité, Droits et Valeurs” en Nouvelle-Aquitaine

Hôtel de Région, le mercredi 30 mars à 09:00

Le programme “Citoyens, Egalité, Droits et Valeurs” (CEDV) est le successeur des programmes “Europe pour les citoyens”, “Droits, égalité, citoyenneté” et “Daphné”. Il soutient des projets d’associations, d’autorités locales ou autres organismes qui encouragent la participation des citoyens. Les différentes actions de ce programme ont pour objectif la promotion des valeurs et des droits européens, la lutte contre toutes les discriminations et contre la violence et la promotion des échanges entre les citoyens. Afin de découvrir le programme, ses volets et les actions qu’il contient, la Région Nouvelle-Aquitaine organise une journée d’information à destination de tous les néo-aquitains, le mercredi 30 mars prochain, en visioconférence. La matinée sera consacrée à une présentation générale où témoigneront également des structures déjà financées par le programme. L’après-midi, deux ateliers thématiques permettront d’entrer dans le détail de chaque action du programme et d’échanger sur les projets en émergence en Nouvelle-Aquitaine.

Inscription obligatoire pour obtenir un lien de connexion

La Région Nouvelle-Aquitaine organise, en collaboration avec l’association Civisme et Démocratie, une journée d’information sur le programme européen Citoyens, Egalité, Droits et Valeurs.

Hôtel de Région 14 rue François de Sourdis, 33077 Bordeaux Bordeaux Saint-Bruno Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-30T09:00:00 2022-03-30T17:00:00