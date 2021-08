Panazol ENEP Haute-Vienne, Panazol JOURNÉE D’INFORMATION – ANIMATION SOCIALE CULTURELLE ET SPORTIVE ENEP Panazol Catégories d’évènement: Haute-Vienne

L’ENEP organise une journées d’information le Vendredi 17 Septembre 2021. Venez-vous renseigner sur les formations CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS et le BAFA ! L’équipe de formateurs sera présente pour répondre à toutes vos questions. Ouvertes à tous, ces journées sont organisées sur rendez-vous : 05.55.06.06.20 – [contact@enep.fr](mailto:contact@enep.fr) HORAIRES : 9h/12h & 14h/18h ENEP 51 rue de la Filature à PANAZOL Retrouvez toutes nos formations sur enep.fr

Entrée libre sur inscription

ENEP 51 rue de la Filature 87350 PANAZOL

