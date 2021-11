Journée d’inauguration – portes ouvertes Distillerie & Parfumerie Plogoff, 30 novembre 2021, Plogoff.

Journée d'inauguration – portes ouvertes Distillerie & Parfumerie Plogoff

Plogoff Finistère

La distillerie Moby Dick et la parfumerie La Rose Des Vents Vous invitent à l’inauguration de leur nouveau magasin et à leurs portes ouvertes le samedi 11 décembre au 17 rue Pierre Brossolette à Plogoff Des visites auront lieu à 11h, et 17h pour voir les alambics et comprendre la distillation. Toute la journée, dégustation et vente des spiritueux : gin, ancien whisky, pastis, liqueur de fraise, de gingembre, etc. Quelques idées pour vos cadeaux de Noël…

distillerie.mobydick@gmail.com +33 7 67 27 05 23 http://www.distillerie-mobydick.fr/

