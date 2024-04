Journée d’inauguration du temps fort écologie Médiathèque José Cabanis Toulouse, samedi 2 mars 2024.

Journée d’inauguration du temps fort écologie Venez rencontrer des acteurs engagés réunis dans un forum des associations, participez à des ateliers collaboratifs : la fresque des frontières planétaires, un atelier 2tonnes. Des lectures seront éga Samedi 2 mars, 10h00 Médiathèque José Cabanis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-02T10:00:00+01:00 – 2024-03-02T12:00:00+01:00

Fin : 2024-03-02T10:00:00+01:00 – 2024-03-02T12:00:00+01:00

Samedi 2 mars – Médiathèque José Cabanis

De 10h15 à 13h15

Fresque des frontières planétaires

Atelier – Enjeux environnementaux

Vivez un atelier de 3 heures pour comprendre ce qui rend notre planète Terre habitable.

Climat, biodiversité, cycle de l’eau, acidification des océans… Les enjeux environnementaux sont nombreux et il y a de quoi s’y perdre.

La fresque des frontières planétaires propose de prendre du recul. L’atelier vous fait découvrir les 9 frontières planétaires, cartographier et relier les grandes questions écologiques pour considérer la question écologique dans son ensemble.

À partir de 15 ans – Durée : 3h

Inscription

Médiathèque José Cabanis – pôle Sciences (1er étage)

De 14h à 19h

Forum des associations environnementales

Avec Arbres et Paysages d’Autan, Ma Bibliothèque d’objets, Café Bricol’, Couleurs en herbe, CPIE Terres toulousaines, Dire, E-graine, Elémen’terre, FNE Occitanie Pyrénées, Hexeco, La Glanerie, l’association des jardiniers de Tournefeuille, Partageons les jardins, Les Petits Débrouillards Occitanie, Pro-portion, SENSACTIFS, Sol Violette, Toulouse en Transition, Zero Waste Toulouse.

Des animations à expérimenter seul, en famille ou entre amis vous seront proposées sur la plupart des stands.

En partenariat avec Chemin Faisant.

Médiathèque José Cabanis – pôle Actualité (rez-de-chaussée) et 1er étage

De 15h à 18h

Ateliers 2tonnes

Atelier – Empreinte carbone

Vous voulez en savoir plus sur la transition climatique ? Mais surtout, faire en sorte de cesser de déprimer et passer à l’action, alors cet atelier est fait pour vous !

2tonnes est un atelier immersif, pédagogique et ludique permettant d’identifier des actions de réduction de l’empreinte carbone, et de voir leur impact en temps réel. Vous serez projetés en 2050 avec l’objectif de diminuer le plus possible votre empreinte carbone. Vous devrez, avec votre équipe, choisir les actions individuelles et collectives les plus pertinentes jusqu’à essayer d’atteindre 2 tonnes d’émissions de CO2, l’objectif fixé pour 2050 par les Accords de Paris.

À partir de 16 ans – Durée : 3h

Inscription avant le 29 février à action.culturelle@mairie-toulouse.fr

Médiathèque José Cabanis – Petit auditorium (3e étage)

2 « recycleuses », perforeuses, accessoiristes mobiles en recyclage artistique, seront présentes le samedi après-midi.

Face aux enjeux écologiques actuels, le recyclage des déchets s’impose et rentre peu à peu dans les habitudes quotidiennes de chacun.

Loin d’envisager le tri des poubelles comme une contrainte, les Recycleuses souhaitent nous amener à porter un nouveau regard sur nos déchets, en les considérant comme des ressources abondantes, gratuites et à portée de main.

Ces expertes en Art du détournement déambuleront pour vous guider vers une conception du recyclage esthétique, ludique et à portée de main.

​Coiffe d’un soir, bijoux, collier, boucles d’oreilles, bagues, bracelet et autre accessoires… au gré de vos trouvailles, elles créent votre parure éphémère ; en deux clics d’agrafeuse utilisant la plasticité des matières, elles les assemblent pour les reconvertir en créations minute personnalisées, à refaire facilement chez soi.

