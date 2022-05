Journée d’inauguration de la médiathèque Lapoutroie Lapoutroie Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Lapoutroie

Journée d’inauguration de la médiathèque Lapoutroie, 18 juin 2022, Lapoutroie. Journée d’inauguration de la médiathèque Lapoutroie

2022-06-18 10:00:00 – 2022-06-18 16:00:00

Lapoutroie Haut-Rhin EUR Venez découvrir la nouvelle médiathèque de Lapoutroie lors de cette journée d’inauguration. Au propramme: 10h-16h : Portes ouvertes à la médiathèque.

10h30 : Raconte-tapis & kamishibai – 1 à 4 ans.

14h–15h30 : Dédicaces des auteurs locaux.

14h-16h : Animations de rues aux abords de la médiathèque. Certaines animations sont sur réservations uniquement. Venez découvrir la nouvelle médiathèque, nombreuses animations. +33 3 89 47 59 78 Venez découvrir la nouvelle médiathèque de Lapoutroie lors de cette journée d’inauguration. Au propramme: 10h-16h : Portes ouvertes à la médiathèque.

10h30 : Raconte-tapis & kamishibai – 1 à 4 ans.

14h–15h30 : Dédicaces des auteurs locaux.

14h-16h : Animations de rues aux abords de la médiathèque. Certaines animations sont sur réservations uniquement. Lapoutroie

dernière mise à jour : 2022-01-22 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Lapoutroie Autres Lieu Lapoutroie Adresse Ville Lapoutroie lieuville Lapoutroie Departement Haut-Rhin

Lapoutroie Lapoutroie Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lapoutroie/

Journée d’inauguration de la médiathèque Lapoutroie 2022-06-18 was last modified: by Journée d’inauguration de la médiathèque Lapoutroie Lapoutroie 18 juin 2022 Haut-Rhin Lapoutroie

Lapoutroie Haut-Rhin