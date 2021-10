Journée d’inauguration Aurions-Idernes, 23 octobre 2021, Aurions-Idernes.

Journée d’inauguration 2021-10-23 – 2021-10-23

Aurions-Idernes Pyrénées-Atlantiques Aurions-Idernes

0 0 EUR L’association “Ekositofé” site pédagogique & club CPN vous ouvre leur porte pour cette “Journée d’inauguration”. Cette association est un lieu dédié à la sensibilisation à l’environnement et à l’écologie, à l’éducation populaire, un lieu de partage avec événements et spectacles, balades contées, éveil sensoriel et musical, approche des animaux de la ferme, observation de la biodiversité, ateliers ludiques et pédagogiques.

A partir de 10h : balade en quête d’animaux cachés, avec spectacles “hauts” en surprises, peinture à l’encre de légumes, art végétal, marche sensorielle et imaginative (atelier + 16 ans) et ateliers pour petits et grands. Apéritif offert, pique-nique possible, crêpes, café, tisanes.

Sur réservation.

+33 6 59 42 90 26

Ekositofé

