JOURNEE D’INAUGURATION À LA CASITA CARAMAN Caraman, samedi 30 mars 2024.

Ce mercredi 30 mars, venez partager un moment à La Casita, votre nouveau café associatif ! Une série d’événements rythmera la journée !

Plusieurs évènements sont proposés

– Eveil sensoriel parent/enfant

Entre 10h30 et 11h30 pour les 0-3 ans

Activité multisensorielle sous forme d’activités d’éveil adaptées, mêlant sophrologie (corps, émotions) et approche Snoezelen (éveil des sens).

– Café des parents: « C’est pas mon genre »

Entre 11h et 12hpour les 0-3 ans

Quels stéréotypes transmet-on sans le vouloir ?

Quels outils peut-on utiliser ?

Du livre au jeu en passant par le vocabulaire et

les espaces de vie des enfants, venez en discuter !

Intervenante Marion Courdès Murphy

Spectacle conté

De 17h à 17h45 pour tous dès 3 ans

Participation au chapeau

Au cœur de la grande histoire de Camille vient se greffer des contes traditionnels et des récits d’aujourd’hui qui font réfléchir sur les préjugés, le pourquoi le monde est ce qu’il est, sur la peur, sur les stéréotypes, sur le fait qu’il faut se faire une idée par soi-même et faire confiance à son ressenti.

Par Cécile Sauchois-Bazin

Apéro-repas concert

19h

Concert de Camille Florence et son chœur qui interprèteront un répertoire de chants polyphoniques du monde !

Repas lasagnes C’est végé, c’est gourmand et réconfortant, bon pour toi et pour la planète !

Réservations obligatoire https://www.helloasso.com/associations/les-petites-graines/evenements/assiette-de-lasagnes-vege?utm_source=brevo&utm_campaign=Newsletter%20Mars%202024&utm_medium=email .

Début : 2024-03-30 10:30:00

fin : 2024-03-30 21:00:00

CARAMAN 27 Cours Alsace-Lorraine

Caraman 31460 Haute-Garonne Occitanie contact@petitesgraines31.fr

