Journée d’immersion en pleine nature Meyrargues, 14 mai 2022, Meyrargues.

Journée d'immersion en pleine nature

2022-05-14 10:30:00 – 2022-05-14 16:30:00

Meyrargues Bouches-du-Rhône Meyrargues

Un moment pour se reconnecter à soi et à son environnement. L’association vous amènera sur un itinéraire sur le versant Nord de la Montagne Sainte Victoire, pour vivre une expérience émotionnelle. Au programme :



– temps d’accueil et présentation du site

– (re)Découverte de l’espace naturel via une éco-balade

– Pratique de pleine conscience guidée

– Introduction au Bonheur Naturel Brut (BNB)

– Atelier de sensibilisation à la biodiversité

– “Sit Spotting” et renfort d’émotions positives



Départ depuis le cimetière de Meyrargues, à 10h30. Retour 16h30.

Tarif et inscription auprès de l’assocation Greener Cynergies.

L’association Greener Cynergies vous propose une journée d’immersion pleine nature, au travers d’une éco-balade à pieds dans le massif de la Montagne Sainte Victoire.

contact@grenercynergies.com +33 6 62 85 63 34 https://greenercynergies.com/

Parking du Cimetière 16 Avenue de l'Aqueduc Romain Meyrargues

