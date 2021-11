Journée d’exploration et de réflexion Médiathèque José CABANIS, 25 novembre 2021, Toulouse.

Médiathèque José CABANIS, le jeudi 25 novembre à 10:00

Le 25 novembre, **journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes**, est l’occasion pour nous de partager les situations professionnelles des cinéastes et les modes d’expression des femmes au regard de l’image documentaire. Enregistrer une histoire commune et produire des documents audiovisuels, les archiver et les diffuser, autant des démarches nous permettant soulever de pressantes questions : – qu’est-ce-que contribuer au matrimoine audiovisuel ? – comment les bibliothèques peuvent-elles développer la connaissance de l’histoire des féminismes avec le cinéma documentaire, dans leurs programmations et dans leurs fonds ? S’interroger ensemble sur les positions féministes marquant l’époque contemporaine, c’est lutter contre une violence immatérielle : celle de l’invisibilité et de l’effacement de la femme dans l’histoire sociale. Journée professionnelle organisée par la coordination du mois du film documentaire en région Occitanie : [_Occitanie films_](https://www.occitanie-films.fr/journee-professionnelle-documentaire-et-femmes-feminin-feminisme/) et [_Occitanie Livre & Lecture_](https://www.occitanielivre.fr/actualites/le-documentaire-et-les-femmes-le-feminin-le-feminisme-un-combat-dans-les-postures-et-sur). Avec la participation de l’Institut national de l’audiovisuel (INA), du [Centre audiovisuel Simone de Beauvoir](https://www.centre-simone-de-beauvoir.com/) et le [collectif Caméra au Poing](http://www.cameraaupoing.fr/) et en partenariat avec la Médiathèque José Cabanis. ### PROGRAMME **9h30 :** Accueil café **10h00 :** Ouverture de la journée **10h15 :** **présentation d’Hélène Bettembourg, déléguée régionale Midi Atlantique de l’Institut national de l’audiovisuel (INA)** L’INA dispose de ressources en sons et en images pour éditorialiser et co-construire des projets en lien avec les sujets de société, et a en ce sens à cœur d’encourager la réflexion sur les questions liées à la place de la femme dans les médias. La prise de recul, grâce à une perspective historique, est mise en valeur par le biais d’analyses, sous la forme d’études (à l’instar de la parité dans les fictions françaises en prime-time présentée en septembre dernier), d’articles dans la revus des médias, [d’articles dans la revue des médias](https://larevuedesmedias.ina.fr/series/femmes-dans-les-medias-roles-de-dames) de temps forts dans la programmation d’actions scientifiques ou culturelles (Lundis de l’INA à Paris, Mardis de l’INA dont un consacré aux femmes africaines avec Soro Solo en juin dernier.) Autant de pistes pour illustrer la richesse documentaire, autant de clés pour rendre visibles les femmes grâce aux collections de l’INA. **10h45 :** **“Mémoire audiovisuelle cinématographique, héritages à conserver et diffuser”, intervention de Nicole Fernández Ferrer du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir.** De la vidéo militante féministe à l’éducation à l’image, des pratiques des artistes aux ateliers avec des détenu.e.s : le parcours singulier du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir. Une intervention sur l’histoire de la vidéo féministe (avec des incursions sur ce que l’on appelait la “vidéo art”) et du Centre, les 2 étant imbriqués, ponctuée par de nombreux extraits de films. Donner à voir les pratiques de l’archive féministe : collecter, conserver et valoriser des vidéos et films du monde entier autour de la création, des luttes, des droits des femmes et de l’histoire du féministes et des LGBTQi. Discuter la constitution d’un matrimoine audiovisuel des années 1970 à nos jours accessible à toustes. **12h30 :** déjeuner libre **14h00 :** ouverture des portes **14h15 :** **Rencontre avec Caméra au poing, en présence d’Elsa Deshors et Magali Chapelan** Caméra au poing est un collectif de 8 femmes documentaristes qui ont à cœur de favoriser l’appropriation des outils audiovisuels par un public éloigné de la culture. L’association, basée à Foix, mène des ateliers d’expression au moyen du cinéma documentaire depuis 2000. Elle accompagne et co-produit des projets de films documentaires de création. Elle porte et produit la Télé Buissonnière, web média documentaire participatif. Au programme de l’après-midi : – présentation de la démarche et des actions du collectif – présentation du film en cours de création d’Elsa Deshors Nos belles échappées – projection du film A corps perdu, suivie d’un échange avec sa réalisatrice, Magali Chapelan.

« Le documentaire et les femmes, le féminin, le féminisme … un combat dans les postures professionnelles et sur les écrans »

