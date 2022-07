Journée d’exploration avec sa muse Messé Messé Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Messé

Journée d’exploration avec sa muse Messé, 13 août 2022, Messé. Journée d’exploration avec sa muse

11 Lieu-dit La Bourbonnière Natura Serena Messé Deux-Sèvres Natura Serena 11 Lieu-dit La Bourbonnière

2022-08-13 10:00:00 – 2022-08-13 16:00:00

Natura Serena 11 Lieu-dit La Bourbonnière

Messé

Deux-Sèvres Messé Danse avec la muse Rejoignez-nous pour une journée d’exploration de votre muse à travers la peinture. Atelier pour femmes qui osent danser avec la vie Atelier de créativité intentionnelle par ViaSophia Art et Nature Aucune connaissance préalable de la peinture n’est nécessaire

Déjeuner et rafraîchissements inclus

Tous les matériaux sont fournis Samedi 13 août de 10h à 16h

Natura Serena à Messé Réservations : bonjour@naturaserena.fr Danse avec la muse Rejoignez-nous pour une journée d’exploration de votre muse à travers la peinture. Atelier pour femmes qui osent danser avec la vie Atelier de créativité intentionnelle par ViaSophia Art et Nature Samedi 13 août de 10h à 16h à Messé Réservations : bonjour@naturaserena.fr Danse avec la muse Rejoignez-nous pour une journée d’exploration de votre muse à travers la peinture. Atelier pour femmes qui osent danser avec la vie Atelier de créativité intentionnelle par ViaSophia Art et Nature Aucune connaissance préalable de la peinture n’est nécessaire

Déjeuner et rafraîchissements inclus

Tous les matériaux sont fournis Samedi 13 août de 10h à 16h

Natura Serena à Messé Réservations : bonjour@naturaserena.fr Pixabay

Natura Serena 11 Lieu-dit La Bourbonnière Messé

dernière mise à jour : 2022-06-29 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Messé Autres Lieu Messé Adresse Messé Deux-Sèvres Natura Serena 11 Lieu-dit La Bourbonnière Ville Messé lieuville Natura Serena 11 Lieu-dit La Bourbonnière Messé Departement Deux-Sèvres

Messé Messé Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/messe/

Journée d’exploration avec sa muse Messé 2022-08-13 was last modified: by Journée d’exploration avec sa muse Messé Messé 13 août 2022 11 Lieu-dit La Bourbonnière Natura Serena Messé Deux-Sèvres

Messé Deux-Sèvres