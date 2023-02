Journée d’expertise gratuite Château de Puymartin Sarlat-la-Canéda Catégories d’Évènement: Dordogne

2023-03-19 10:30:00 – 2023-03-19 17:00:00

Le dimanche 19 mars 2023, la maison de vente aux enchères parisienne Boisgirard-Antonini organise une journée d'expertises et d'estimations gratuites à Sarlat, au cœur du département de la Dordogne. L'idée est de vous permettre de réaliser des estimations confidentielles de vos objets au plus proche de chez vous et sans rendez-vous, dans le cadre enchanteur du Château de Puymartin à Sarlat. Vous avez peut-être un objet dont vous ne soupçonnez pas la valeur et vous n'avez jamais osé le faire estimer ? N'hésitez pas à nous l'apporter ! Maître Isabelle Boisgirard, qui sera présente sur place assistée d'experts, vous fera profiter de son expertise.

