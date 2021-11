Cluny Cluny Cluny, Saône-et-Loire Journée d’expertise gracieuse et confidentielle Cluny Cluny Catégories d’évènement: Cluny

Rendez-vous à domicile le matin -CLUNY- Expertisez vos collections de timbres, pièces de monnaie, objets d'art, bijoux en présence de notre experte région Virginie Vernier et de nos experts région Anthony Camos et Daniel Berrous. Prise de rendez vous obligatoire. lyon@millon.com https://www.millon.com/experts-en-region-lyon

