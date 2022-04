Journée d’expérimentation avec Muséomix au Musée de Vire.

2022-11-11 – 2022-11-13 Profitez de trois journées d'expérimentation, d'invention et de fabrication pour remixer le musée ! Inscrivez-vous auprès de museomix2normandie@gmail.com

