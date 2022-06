JOURNEE D’ETUDES SUR LE THÈME DU TARENTISME ARTA, Association de Recherche des Traditions de l’Acteur, 18 juin 2022, Paris.

Le samedi 18 juin 2022

de 10h00 à 19h00

Avec le mot tarentisme (en italien tarantismo ou tarantolismo) on indique une technique chorégraphique et musicale dédiée à la catharsis de crise psychique, connue dans toute l’Italie méridionale jusqu’en Espagne.

L’association SUDANZARE, dans le cadre des événements organisés pour célébrer les dix ans d’activité à Paris, présente :

La morsure de la tarentule a intéressé, au cours des siècles, des chercheurs de différentes disciplines : ils se sont interrogés sur les origines et les caractéristiques sociales et culturelles du phénomène. Le rituel se situait dans le contexte d’un véritable théâtre populaire, avec différentes formes et caractéristiques précises dans le Salento (Pouilles), dans le Cilento (Campanie) et dans différentes zones de la Sardaigne.

L’association SUDANZARE, engagé pour promouvoir l’étude sur le phénomène, propose une journée d’études pour débattre, analyser, observer dans une optique interdisciplinaire : projections de documentaires, débat, théâtre, danse et musique.

Les activités sont gratuits, sur invitations et ouvertes à toutes et tous (sauf l’atelier de théâtre et mouvement danse qui est payant), le nombre des places est limités : pour obtenir l’invitation, envoyez un mail à info@sudanzare.com

Programme

SAMEDI 18 JUIN 2022 de 10H à 18H

10H00

atelier théâtre et mouvement danse sur la morsure de la tarentule – conduit par Tullia Conte et Mattia Doto

Les personnes mordus par la tarentule étaient principalement des femmes et des hommes qui vivent dans une condition sociale marginale, difficile et parfois critique. La danse et en général le mouvement du corps était utilisé pour crier sa présence dans un monde qu’il préférait ignorer les vies délicates et compliquées de plusieurs personnes qui vivaient dans de petits villages du sud de l’Italie.

Le travail est inspiré par la recherche et la documentation de certains anthropologues qui ont étudié le phénomène dans les régions des Pouilles, Campanie, Sardaigne, Calabre et Sicile.

14H30

projection du film Latrodectus, « qui mord en cachette », (Italie 2008), Irene Gurrado & Jérémie Basset, 35’

Pour guérir de l’ennui causé par les piqûres de la tarentule, les paysans des Pouilles en Italie dansaient autrefois la pizzica, au son du violon, du tambourin, de l’accordéon. Gianfranco Mingozzi avait alors tourné le premier documentaire sur les tarentulés de Galatina, inspiré par Ernesto de Martino. De nos jours, Irene Gurrado et Jérémie Basset interrogent les souvenirs de la fille de ces « musiciens-guérisseurs », au moment où le tarentisme observé dans le Salento prend le chemin de l’appel touristique. Qui mord en cachette ?

(gratuits sur invitation)

16H00

présentation du livre « La dernière tarentule »

​Les dernières manifestations du tarentisme ont eu lieu dans le Cilento, dans la province de Salerne, au milieu du XXème siècle. Le phénomène est documenté par l’anthropologue Annabella Rossi, dont les recherches comportent une cinquantaine de témoignages enregistrés entre Capaccio, Trentinara et d’autres villages. « La dernière tarentule », trente ans après ces études, met en évidence à travers une perspective historique et anthropologique, les aspects les plus méconnus du phénomène, qui peuvent dialoguer avec l’art contemporain mais aussi avec les approches thérapeutiques récentes.

​Irene Gurrado (anthropologue dans les dispositifs d’ethnopsychiatrie)

Jérémie Basset (réalisateur)

​​Patrizia Molteni (présidente du Centre des Recherches et d’Études italiennes (CREI) librairie italienne La​ Tour de Babel)​

​Tullia Conte (autrice)​

Evelyne Sartorio (modératrice)

(gratuit)

17H30

Présentation d’un extrait de la pièce de théâtre et danse : La dernière tarentule

avec l’actrice Marie Gulla et les danseuses et danseur de la Cie SUDANZARE

moment convivial avec danse ouverts à toutes et tous

(gratuit sur invitation)

ARTA, Association de Recherche des Traditions de l’Acteur 6 Rte du Champ de Manœuvre 75012 Paris

Contact : 0754563378 info@sudanzare.com

