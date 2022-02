Journée d’études Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Les interventions sont intégralement interprétées en Langue des Signes Française. ### Programme : **• 8h45 : Temps d’accueil** **• De 9h à 12h :** _**Femmes en Résistance dans la Seconde Guerre mondiale**_**. Modératrice : Catherine Valenti, Maitresse de conférence en Histoire contemporaine, Université Toulouse II Jean Jaurès** o 9h : « _Le rôle et la place des femmes dans la Résistance : des époques, des regards._ », Thomas Fontaine, historien et directeur du Musée de la Résistance nationale à Champigny-sur-Marne. o 10h : « _Genre et engagement dans la Résistance : l’exemple d’Anne-Marie Walters_ », Guillaume Pollack, Docteur en histoire contemporaine à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne o 10h45 : « _Questionner la Shoah par le prisme du genre_ », Caroline François, Chargée des expositions itinérantes au Mémorial de la Shoah. o 11h30 : « _La place des femmes dans la muséographie relative à la Seconde Guerre mondiale : évolutions, enjeux et perspectives au sein du Musée départemental de la Résistance & de la Déportation_ », Catherine Monnot-Berranger, responsable de la médiation culturelle du MDR&D. **• 12h15 : pause méridienne** **• De 14h à 16h30 : Résistantes d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs. Modératrice : Sylvie Chaperon, Professeure des Universités en histoire contemporaine, Université Toulouse II Jean Jaurès – Laboratoire FRAMESPA** o 14h : « _L’Espagne : de la dictature franquiste à l’avant-garde dans la lutte contre les violences machistes_ », Gloria Casas Vila, maîtresse de conférences en sociologie à l’Université Toulouse 2 Jean Jaurès. Chercheuse au CERTOP-CNRS et chercheuse associée au Centre Antígona (Univ. Autonome de Barcelone) o 14h45 : « _Ces femmes qui luttent contre le féminicide au Mexique_ », Marie-Agnès Palaisi, professeure des Universités en Littérature à l’Université Toulouse II-Jean Jaurès et directrice adjointe du Centre d’Etudes Ibériques et Ibéro-Américaines (CEIIBA-Toulouse) o 15h30 : « _Taslima Nasreen, Ayaan Hirsi Ali, Malala Yousafzai : parcours de trois femmes engagées_ », Catherine Valenti, Maitresse de conférence en Histoire contemporaine, Université Toulouse II Jean Jaurès **Réservation conseillée (pour la journée ou pour une/des interventions) au 05.34.33.17.40 ou [musee-resistance@cd31.fr](mailto:musee-resistance@cd31.fr)**

Femmes en résistance, d’ici et d’ailleurs, de 1940 à nos jours Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 52 allée des demoiselles 31400 Toulouse Toulouse Haute-Garonne

