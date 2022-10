Journée d’études : Martin Bucer Sélestat Sélestat Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Cette manifestation se situe en amont des manifestations proposées par l’UEPAL pour le 500e anniversaire de l’arrivée de Martin Bucer à Strasbourg en 1523. Elle est destinée à mieux faire connaître, dans sa ville natale et dans toute l’Alsace, une personnalité essentielle qui reste, comparée à d’autres, relativement méconnue. Plusieurs interventions de 30 à 45 minutes, discussions comprises. 10h : Sélestat au temps du jeune Bucer par Hubert Meyer – 10h45 : Bucer avant Bucer par Gabriel Braeuner – 11h30 : Bucer bâtisseur de l’église de Strasbourg par Anne-Lise Heitz Muller – 14h15 : Bucer et Beatus Rhenanus par James Hirstein – 15h : Bucer et Calvin par Matthieu Arnold – 15h45 : Bucer l’Européen par Marc Lienhard. Journée d’études consacrée à Martin Bucer avec de nombreux intervenants Sélestat

