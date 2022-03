Journée d’Etudes : Le glaive, la balance et le bandeau. Amiens, 18 mars 2022, Amiens.

Journée d’Etudes : Le glaive, la balance et le bandeau. Amiens

2022-03-18 – 2022-03-18

Amiens Somme Amiens

Institutions et archives judiciaires dans la Somme du Moyen Age à nos jours.

Sources majeures des historiens, les institutions et archives judiciaires sont pourtant un domaine complexe et ardu, en raison de la variété des juridictions et de la masse des sources qui en découlent. Mettre en lumière ces sources vise à montrer la vivacité de la recherche dans le domaine et à proposer de nouvelles pistes de recherches sur des sources encore inconnues ou inédites.

Aux Archives de la Somme, le vendredi 18 mars 2022, de 9h à 17h – Entrée libre dans la limite des places disponibles et dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Et pour poursuivre la journée d’Etudes, les Archives vous proposent un apéro-lecture …

Crimes et délits dans la Somme. Les grands procès criminels du XVIIe au XXe siècle.

par la Compagnie Correspondances

18h30 uniquement sur réservation

+33 3 60 03 49 50 http://archives.somme.fr/

Archives de la Somme

Amiens

dernière mise à jour : 2022-03-07 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT D’AMIENS