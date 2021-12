JOURNÉE D’ÉTUDES INTERNATIONALE #5 Université de Poitiers, 16 décembre 2021, Ligugé.

JOURNÉE D’ÉTUDES INTERNATIONALE #5 ———————————- **Faux et usages de faux d’antiquités nationales et orientales dans le marché de l’art. Regard croisé : patrimoine, enquête, droit et justice.** Cinquième rencontre scientifique organisée par Vincent Michel, sous l’égide du laboratoire HeRMA et de la MSHS (Axe 4 – Les patrimoines en danger) de l’Université de Poitiers, en collaboration avec le Qatar National Library et Terre d’Orient. ### 11h55/12h20 Faux, contrefaçons et copies dans le monde de l’art : le rôle de la douane. **Valentin Payraud – Inspecteur des douanes, Service d’enquêtes judiciaires des finances (SEJF).** ### Modalités pratiques **Accès gratuit sur inscription préalable (en présentiel et en visioconférence) :** * par mail auprès de Léa Dechamp – [lea.dechamp@etu.univ-poitiers.fr](mailto:lea.dechamp@etu.univ-poitiers.fr) * Un lien de connexion pour la visioconférence vous sera communiqué suite à l’inscription. **En présentiel , accès sur présentation du pass sanitaire :** * Lieu : université de Poitiers – Hôtel Berthelot, salle Crozet – 24 rue la chaîne – Bât. E13 – (Traduction en français, anglais et arabe en visioconférence)

Faux et usages de faux d’antiquités nationales et orientales dans le marché de l’art. Regard croisé : patrimoine, enquête, droit et justice

