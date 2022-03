Journée d’études I Résonances contemporaines de Baya, Inji Efflatoun et Saloua Raouda Choucair Université de Lille Campus Pont-de-Bois, 7 avril 2022, Villeneuve-d'Ascq.

Journée d’études I Résonances contemporaines de Baya, Inji Efflatoun et Saloua Raouda Choucair

Université de Lille Campus Pont-de-Bois, le jeudi 7 avril à 09:45

Baya (Bordj 1931- Blida 1998), Inji Efflatoun (Le Caire 1924 – 1989) ; Saloua Raouda Choucair (Beyrouth 1916 – 2017) sont trois artistes femmes liées au monde arabe que l’on pourrait aisément inscrire dans ce que Stuart Hall identifiait comme « les enjeux que « les marges » ont dans la modernité, le local dans le monde, (…) une nouvelle sensibilité cosmopolite, vernaculaire, post-nationale et mondiale ». Depuis l’Algérie, l’Égypte et le Liban, ces artistes ont produit une œuvre en relation avec les débats esthétiques et politiques vécus, qui interrogent le présent des narrations artistiques. Pionnières à bien des titres, ces peintres et sculptrices qui ont côtoyé des figures illustres de l’histoire des arts (Picasso, Fernand Léger…), et ont très tôt pris place au sein d’espaces d’expositions internationales majeures (Salon des Réalités Nouvelles, Galerie Maeght, Biennale de Venise…), sont bien présentes au sein des collections publiques mais semblent avoir longtemps été évacuées des récits visibles de la modernité artistique. Par-delà la « simple expression réactive d’une subjectivité indigène ou colonisée », regarder ces artistes aujourd’hui réinscrites dans une histoire de l’art interconnectée du XXe siècle nous invite à penser de nouvelles approches historiographiques et curatoriales. Ces nouvelles perspectives questionnent, en comblant des absences, la part de subjectivation et les limites d’une modernité canonique ataviquement liées à la construction sociale et politique d’une marge et d’un centre dans une certaine généalogie des mondes de l’art et des représentations, qu’il semble nécessaire de déborder. Avec et au-delà de l’espace du monde arabe, cette journée d’étude veut ainsi revenir sur les retours de ces figures féminines de la modernité artistique dans des expositions récentes, tout en considérant la résonance de leur parcours avec d’autres artistes contemporaines qui travaillent dans leur création et débordent, elles aussi, les récits canoniques et les catégories assignées au présent. À la faveur de nouvelles approches historiographiques, curatoriales et artistiques, et à l’appui de ces trois engagements et ces trois positions, la perspective de cette journée d’échanges avec des chercheurs, curateurs, éditeurs et artistes veut mettre à jour la contemporanéité des enjeux d’un espace de dialogue tiers pour penser d’autres ancrages et la possibilité de lectures polyphoniques, pour comprendre sans assigner une création contemporaine discursive. **Accès** > Université de Lille campus Pont-de-Bois – Maison de la recherche – Salle des colloques **Programme** Modération : Mario Choueiry > 9h45 Accueil – Véronique Goudinoux (CEAC, Université de Lille) > 10h Présentation – Françoise Cohen (directrice de l’IMA-Tourcoing) > 10h15 Introduction – Émilie Goudal, historienne de l’art (CEAC – Université de Lille) > 10h30 Inji Efflatoun en prison (1959-1963) : peindre « malgré tout » Nadine Attalah, historienne de l’art (laboratoire In Visu – CNRS/INHA – Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne) > 11h Pause > 11h15 (Re)découverte de l’œuvre de Baya Conversation avec Anissa Bouayed, historienne et commissaire d’exposition (CESSMA – UMR 245) et Émilie Goudal Modération : Véronique Goudinoux > 13h30 Saloua Raouda Choucair: Out of the studio, into the world Kaelen Wilson Goldie, critique et historienne de l’art (Stony Brook University, New York) – en anglais (en visioconférence depuis New York) > 14h Conversation avec l’artiste et cinéaste Marwa Arsanios (en visioconférence depuis Berlin), et Natacha Yahi – historienne de l’art (CEAC – Université de Lille) >14h30 Pause > 14h45 -16h Exposer, défaire, dépasser les frontières géographiques, disciplinaires et curatoriales. Table ronde avec – Estefania Penafiel Loaiza (artiste – Morad Montazami (historien de l’art, curateur et éditeur – Zamân Book & Curating) – Annabela Tournon-Zubieta (historienne de l’art – CRAL/EHESS, curatrice et directrice de la recherche à l’ENSAPC- Cergy) > 17h30 – 18h30 Visite de l’exposition Picasso et les avant-gardes arabes (IMA-Tourcoing) avec Françoise Cohen et Mario Choueiry, commissaires. Sous la direction de Mario Choueiry (IMA-Paris), Françoise Cohen (IMA-Tourcoing) et Émilie Goudal (CEAC – Université de Lille) Une journée organisée par l’Institut du monde arabe-Tourcoing/Paris et le Centre d’étude des arts contemporains (ULR CEAC 3587) de l’Université de Lille). Cette journée d’étude prend place dans le cadre de l’exposition « Picasso et les avant-gardes arabes » (IMA-Tourcoing, 2 avril > 10 juillet 2022) et du séminaire « Art, exposition, mondialisation » du Master Arts de l’Université de Lille mené par Ariane Carmignac et Véronique Goudinoux.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Déborder la marge, désaxer le centre

Université de Lille Campus Pont-de-Bois 3 Rue du Barreau, 59650 Villeneuve-d'Ascq



