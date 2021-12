Compiègne Bibliothèque Saint-Corneille Compiègne, Oise Journée d’études Daniel Boulanger Bibliothèque Saint-Corneille Compiègne Catégories d’évènement: Compiègne

Journée d'études Daniel Boulanger

Bibliothèque Saint-Corneille, le samedi 22 janvier 2022 à 10:00

Bibliothèque Saint-Corneille, le samedi 22 janvier 2022 à 10:00

À l'occasion du centenaire Daniel Boulanger, journée d'études co-organisée par l'Association des Amis de Daniel Boulanger et les bibliothèques de Compiègne. De 10 h à 12 h Projection du film de Jean-Daniel Verhaeghe _La bibliothèque imaginaire de Daniel Boulanger_ (1985) Lecture collective à voix haute de la nouvelle _La lecture_ Débat autour du film et de la nouvelle, en présence du réalisateur Jean-Daniel Verhaeghe. De 14 h à 18 h Daniel Boulanger et Max Jacob à travers son exemplaire exceptionnel de _La Côte Conférence_ de Patricia Sustrac, présidente de l'Association des Amis de Max Jacob.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T10:00:00 2022-01-22T18:00:00

