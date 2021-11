Journée d’études : autour de l’arbre de Noël Sélestat, 4 décembre 2021, Sélestat.

Journée d’études : autour de l’arbre de Noël Sélestat

2021-12-04 09:30:00 – 2021-12-04 16:30:00

Sélestat 67600

Journée d’études consacrée à l’arbre de Noël : mentions, traditions et symboles dans le Rhin supérieur et au-delà, en français et en allemand. Liste des intervenants : Erick Cakpo, Gérard Leser, Werner Metzger, Hubert Meyer, Georges Bischoff et Dominik Wunderlin. Déjeuner offert pour les participants par les Amis de la Bibliothèque Humaniste à la Maison du Pain.

Journée d'études consacrée à l'arbre de Noël avec de nombreux intervenants en français et allemand

dernière mise à jour : 2021-10-27 par