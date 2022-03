Journée d’études à l’initiative du « comité Molière 2022 ». hôtel d’Assézat, 15 avril 2022, Toulouse.

Journée d’études à l’initiative du « comité Molière 2022 ».

hôtel d’Assézat, le vendredi 15 avril à 09:00

**Journée d’études :** rendez-vous à l’hôtel d’Assézat, salle Clémence Isaure. —————————————————————————— Cette académie a depuis ses origines, au milieu du XVIIᵉ siècle, une vocation scientifique. Des médecins, des astronomes, des linguistes, des mathématiciens, des archéologues, des philosophes, ou des critiques littéraires en ont été ou en sont membres. **Pierre de Fermat**, qui aurait pu applaudir Molière à Toulouse pendant l’un de ses séjours, figure sur les médailles qu’elle distribue, et sur chacun des ouvrages qu’elle publie. Évoquer avec elle, chez elle, **« Molière et les sciences »** paraissait donc légitime et souhaitable. La question des rapports entre l’œuvre de Molière, sa personne et les sciences est passionnante. Elle peut susciter des analyses infinies. Il ne s’agira pas d’en traiter tous les aspects, ni, surtout, de clore les débats possibles. Ce colloque vise principalement à fournir au public, que nous espérons nombreux dans cette belle salle, des informations et des sujets de réflexions. Il s’agira de montrer comment Molière a pu se tenir informé des sciences de son temps, comment il a pu mettre en scène certains de leurs aspects, comment il a pu inviter à réfléchir sur qui devait faire de la science…. Les sciences, pour lui, ne sont pas seulement une recherche de la vérité. Elles interviennent dans le vaste champ des activités et des passions humaines. Il n’est par exemple par indifférent que leur pratique croise la question du statut des femmes. De plus, les sciences, dont la médecine, ou l’astronomie, peuvent être l’objet de croyances, permettre paradoxalement des effets d’illusion, qui contribuent à instaurer ou à asseoir des relations de pouvoir. Elles sont donc dignes d’intéresser un auteur de comédie qui se veut moraliste, et qui est loin d’être indifférent aux situations politiques. L’auteur du Malade imaginaire, des Femmes savantes, du Bourgeois Gentilhomme a senti et compris que peut exister un théâtre possible des sciences, et que ce théâtre peut, ou plutôt doit, être comique. Cette journée d’études ouvrira, nous l’espérons, des chantiers de questions, favorisera des rencontres, et permettra, sur certains points, de faire état des avancées de la science toujours recommencée des œuvres de Molière. **Avec,** **Jean-Pierre Vinel,** ancien président de l’université Paul Sabatier, membre correspondant de l’académie. **Patrick Dandrey**, professeur émérite à la Sorbonne, membre correspondant de l’académie, spécialiste de la littérature du XVIIᵉ siècle. **Michele Rosellini,** maîtresse de conférences émérite à l’ENS Lyon, autrice de très nombreux travaux sur la littérature du XVIIᵉ siècle. **Philippe Chométy**, maître de conférences à l’université Toulouse – Jean Jaurès, PLH-ELH, spécialiste des rapports poésie/sciences au XVIIe siècle. **Florent Libral**, agrégé et docteur en lettres, Il Laboratorio, auteur d’une thèse et de nombreux travaux sur l’optique dans les lettres. **Yves Le Pestipon**, récent président de l’académie, auteur de travaux sur La Fontaine. **Françoise Poulet**, maîtresse de conférences à l’université Bordeaux – Montaigne, CLARE-CEREC, autrice de nombreux travaux sur la littérature du XVIIᵉ siècle. **Sébastien Maronne**, maître de conférences à l’université Toulouse – Paul Sabatier, Institut de Mathématiques de Toulouse, spécialiste de l’histoire des mathématiques à l’âge classique. **Fabrice Chassot,** maître de conférences à l’université Toulouse – Jean Jaurès, PLH-ELH, spécialiste des rapports littérature/sciences au XVIIIe siècle. _Crédit photo : © Brigitte Enguerand_ **Avec,** Marie-Armelle Deguy (Philaminte),Maud Wyler (Armande),Thomas Morris (Belise).

Tout public, entrée libre et gratuit

Organisée par l’université Toulouse – Jean Jaurès et par l’académie des Sciences et Belles-Lettres de Toulouse.

hôtel d'Assézat



