Musée Français de la Carte à Jouer, le vendredi 11 mars à 09:00

**9h00 Mots de bienvenue et de présentation** **9h30-10h15 Roberta DELMORO (Monza)**, _Modèles iconographiques de quelques atouts des tarots Visconti et Visconti-Sforza_ **10h15-11h00 Marie-France LEMAY (New Haven)**, _Une étude comparative des tarots Visconti conservés à la Morgan Library & Museum et à la Beinecke Library de l’université Yale_ **11h00-11h45 Gabriele REINA (Milan)**, _Les devises héraldiques dans les tarots des Visconti_ Pause déjeuner **14h00-14h45 Thierry DEPAULIS (Paris)**, _Vrai ou faux ? Copies et imitations des tarots Visconti_ **14h45-15h30 Ada LABRIOLA (Florence)**, _(Intervention en anglais) Tarot in fifteenth-century Florence : a look at the workshops of painters and illuminators_ **15h30-16h15 Emilia MAGGIO (Palerme**), _(Intervention en anglais) Alessandro Sforza king of swords ?_ **16h15-17h00 Ross CALDWELL (Béziers),** _De la déification au triomphe : un échange culturel entre Milan et Florence ?_ **17h00-17h30** **_Discussion finale et conclusion_**

Entrée libre ; Passe vaccinal en fonction des mesures en vigueur

Cette journée d’étude est l’occasion de porter un regard neuf, appuyé sur le savoir le plus à jour des historiens de l’art, sur ces chefs-d’oeuvre de la Renaissance que sont les tarots enluminés..

Musée Français de la Carte à Jouer 16 rue Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



2022-03-11T09:00:00 2022-03-11T17:30:00