Loire

Journée d’étude Partager l’espace : une solution pour l’habitat ? Firminy, 16 mai 2022, Firminy. Journée d’étude Partager l’espace : une solution pour l’habitat ? Site Le Corbusier Boulevard peripherique du stade Firminy

2022-05-16 09:30:00 09:30:00 – 2022-05-16 16:30:00 16:30:00 Site Le Corbusier Boulevard peripherique du stade

Firminy Loire Firminy EUR Pour la troisième édition de la journée d’étude du Site Le Corbusier, on s’intéresse à l’habitat participatif.

Et si l’avenir du logement c’était le partage ? information@sitelecorbusier.com +33 4 77 61 08 72 Site Le Corbusier Boulevard peripherique du stade Firminy

