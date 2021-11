Montpellier Montpellier Hérault, Montpellier JOURNÉE D’ÉTUDE : L’HISTOIRE EN JEU. VIES DEVIANTES ET FAITS DIVERS. HOMMAGE A L’HISTORIEN DOMINIQUE KALIFA (1957-2020) Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier Hérault Cette journée, pensée dans le sillon des recherches menées par l’historien Dominique Kalifa, disparu à l’automne 2020, souhaite différer des colloques d’hommage pour mettre en avant son goût pour le jeu. Les participants sont des universitaires réputés, historiens, littéraires ou sociologue, tous proches de Dominique Kalifa. Chaque participant a choisi dans le journal de son choix un article (fait divers énigmatique, canard, canular, petite annonce…) mettant en scène une incongruité du quotidien, un déraillement de la logique, une petite vie déviante soudainement placée sous les feux des projecteurs. Dans un premier temps, une lecture théâtralisée de l’article aura lieu. Dans un second temps, chaque participant, dans l’esprit des travaux de Dominique Kalifa – c’est-à-dire en tenant à ce qu’une communication savante soit distrayante et surprenante, voire amusante – expliquera en quoi ce petit fait est un symptôme éclairant les peurs, les désirs, les aspirations de la société qui l’a produit ou un régulateur des affects et des sensibilités. L’objectif est d’identifier certaines thématiques chères à Dominique Kalifa : le fait divers, le crime, le sensationnalisme, la presse, les marginaux, le bagne, les bas-fonds, l’érotisme… ▶ 9H30 : Introduction par Sylvie Desachy (Directrice des Archives départementales) et Marie-Ève Thérenty (UPVM, RIRRA21)

