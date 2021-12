JOURNÉE D’ÉTUDE « LES NOUVEAUX ESPACES SONORES » Le Mans, 28 janvier 2022, Le Mans.

JOURNÉE D’ÉTUDE « LES NOUVEAUX ESPACES SONORES » Carré Plantagenêt-Musée JC.Boulard 2 Rue Claude Blondeau Le Mans

2022-01-28 09:00:00 – 2022-01-28 18:30:00 Carré Plantagenêt-Musée JC.Boulard 2 Rue Claude Blondeau

Le Mans Sarthe

Dans le cadre de Le Mans Sonore,Le Laboratoire d’Acoustique de l’Université du Mans (LAUM), le pôle Innovation de L’Institut Technologique Européen des Métiers de la Musique (ITEMM), l’École Supérieure d’Art et de Design TALM du Mans (ESAD-TALM Le Mans) et Le Mans Innovation organisent, en partenariat avec la Société Française d’Acoustique (SFA), une journée d’étude consacrée aux « nouveaux espaces sonores » par des approches artistiques et/ou scientifiques.

Les nouveaux espaces et environnements sonores font référence à deux points de vue, le point de vue de la physique et un point de vue de chercheur / artiste en proposant de nouvelles expériences d’écoute. Ces nouveaux espaces sonores posent donc des questions d’acoustique, technologique, de psychoacoustique et de création qui seront abordées dans cette journée d’étude.

La journée sera organisée autour de trois temps forts :

– des conférences d’introduction,

– des sessions de communication de travaux de recherche et/ou d’innovation,

– des sessions de démonstration de dispositifs illustrant les travaux présentés dans la journée.

Informations et Inscription sur : https://www.eventbrite.fr/e/billets-journee-detude-les-nouveaux-espaces-sonores-148594025731

Journée d’Etude » Les Nouveaux Espaces Sonores »

https://www.eventbrite.fr/e/billets-journee-detude-les-nouveaux-espaces-sonores-148594025731

Dans le cadre de Le Mans Sonore,Le Laboratoire d’Acoustique de l’Université du Mans (LAUM), le pôle Innovation de L’Institut Technologique Européen des Métiers de la Musique (ITEMM), l’École Supérieure d’Art et de Design TALM du Mans (ESAD-TALM Le Mans) et Le Mans Innovation organisent, en partenariat avec la Société Française d’Acoustique (SFA), une journée d’étude consacrée aux « nouveaux espaces sonores » par des approches artistiques et/ou scientifiques.

Les nouveaux espaces et environnements sonores font référence à deux points de vue, le point de vue de la physique et un point de vue de chercheur / artiste en proposant de nouvelles expériences d’écoute. Ces nouveaux espaces sonores posent donc des questions d’acoustique, technologique, de psychoacoustique et de création qui seront abordées dans cette journée d’étude.

La journée sera organisée autour de trois temps forts :

– des conférences d’introduction,

– des sessions de communication de travaux de recherche et/ou d’innovation,

– des sessions de démonstration de dispositifs illustrant les travaux présentés dans la journée.

Informations et Inscription sur : https://www.eventbrite.fr/e/billets-journee-detude-les-nouveaux-espaces-sonores-148594025731

Carré Plantagenêt-Musée JC.Boulard 2 Rue Claude Blondeau Le Mans

dernière mise à jour : 2021-12-16 par