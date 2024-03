Journée d’étude | L’effet Waouh ! Les musées en quête de nouvelles sensations L’Institut du Monde Arabe Paris, vendredi 15 mars 2024.

Le vendredi 15 mars 2024

de 13h00 à 17h30

.Public adultes. gratuit

Pensée et organisée par les étudiantes et étudiants du master « Médiation du patrimoine et de l’exposition » de l’Université Sorbonne Nouvelle, la journée d’étude « L’effet Waouh ! » interrogera les nouvelles formes d’expositions et de médiation, qui convoquent le sensoriel, le narratif et l’immersif pour proposer aux publics une expérience de visite plus engageante.

L’effet Waouh ! Les musées en quête de nouvelles sensations

Programme de la journée d’étude

Introduction / 13h30 -14h

Avec Nathalie Bondil, directrice du département du musée et des expositions de l’IMA

Table ronde 1 / 14h-15h

L’exposition et la médiation : expériences sensorielles

Avec Agnès Carayon, chargée de collections et d’expositions à IMA, commissaire de l’exposition « Parfums d’Orient » ; Mazen Nasri, fondateur du Studio Magique ; Valentine Boé, ex-directrice du centre d’art La Cuisine ; Camille Savoye, ex-médiatrice culturelle des Fourneaux de La Cuisine ; et Flora Ploquin, chargée de projets programmation et itinérance des expositions au Muséum national d’Histoire naturelle

Table ronde 2 / 15h-16h

Mises en exposition scénarisées et expériences de visites participatives

Avec Simon De Tovar et Alain Batifoulier, scénographes du Studio TOVAR ; Victoria Decocq, chargée d’actions éducatives et culturelles à l’Hôtel de la Marine ; Frédéric Changenet, ingénieur son et responsable de projet innovation audio à Studio Radio France ; et Fanny Hamonic, conservatrice du patrimoine au Musée d’Archéologie Nationale et Domaine National de Saint- Germain-en-Laye

Table ronde 3 / 16h10-17h15

Nouveaux formats immersifs : aux frontières de l’exposition, du spectacle et du divertissement ?

Avec Léa Hodencq, cheffe de projets culturels à La Villette ; Claire Reigneau-Desproges, cheffe de projets évènementiels à La Villette ; Michael Couzigou, ex-directeur de l’Atelier des Lumières et cofondateur de TADAMM! Féérie Immersive ; Thibault Manchon, président de Cultival ; et Jean- Baptiste Hardoin, directeur artistique de Moment Factory

Informations et réservations :

via ce lien, l’adresse mail mastermediationpatrimoineexpo@gmail.com

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005

Contact : https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/journee-d-etude-l-effet-waouh-les-musees-en-quete-de-nouvelles-sensations

DR