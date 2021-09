JOURNÉE D’ÉTUDE – LA POLICE SCIENTIFIQUE : DE LA TOISE À L’ADN Montpellier, 2 octobre 2021, Montpellier.

JOURNÉE D’ÉTUDE – LA POLICE SCIENTIFIQUE : DE LA TOISE À L’ADN 2021-10-02 09:30:00 09:30:00 – 2021-10-02 17:00:00 17:00:00

Montpellier Hérault

Aujourd’hui, les séries télévisées et les documentaires portant sur les grandes affaires criminelles accordent une large place aux méthodes utilisées par la police scientifique. Toutefois, le grand public ne connaît sans doute pas l’œuvre d’Alphonse Bertillon (1853-1914), considéré comme le précurseur de la science du crime. Il encourage l’utilisation des photographies signalétiques de face et de profil des individus arrêtés ou recherchés par la police et fonde la méthode anthropométrique, qui bouleversa le travail de la police à la fin du XIXe siècle en France. Ce qui constitue alors un modèle pour les polices du monde entier. Dans le cadre de cette journée, des historiens reviendront sur les origines de ces nouvelles approches et des policiers spécialisés nous plongeront dans leur univers quotidien en nous faisant découvrir un champ d’application qui bénéficie des extraordinaires progrès de la science.

▶ Pierre Piazza, maître de conférences en science politique, université de Cergy-Pontoise, commissaire de l’exposition : « Alphonse Bertillon, pionnier de la police technique et scientifique ».

▶ Amos Frappa, Docteur en histoire contemporaine, université de Lyon : « Edmond Locard, un pionnier en rupture avec Bertillon »

▶ Michel Moatti, maître de conférences en sociologie, université Paul-Valéry-Montpellier III, et romancier, « Jack L’Eventreur : 133 ans de traque. Du profilage victorien à l’ADN ».

▶ Xavier Espinasse, commissaire général de police, chef du service régional de l’identité judiciaire de la préfecture de police de Paris : « La police technique et scientifique à Paris aujourd’hui, entre tradition et modernité ».

▶ Christophe Mathieu, commandant de police, chef du service régional de la police technique et scientifique de Montpellier, « La problématique d’un service régional et territorial actuel de police technique et scientifique : l’exemple de Montpellier »

▶ 15h30 : balade littéraire à pierresvives avec le sociologue et romancier Michel Moatti

Le Festival international du roman noir de Frontignan propose de recevoir à pierresvives pour une balade littéraire Michel Moatti qui est l’un des auteurs en France qui connait le mieux la police scientifique pour l’utiliser dans ses romans. Cela lui a notamment permis de réécrire l’histoire de Jack l’Eventreur avec Retour à Whitechapel, considéré comme le plus complet sur le plus célèbre cold case de l’histoire. Nous sommes alors au début de la police scientifique à Scotland Yard. Michel Moatti vient aussi d’écrire un livre sur Norwan Lelandais, livre interdit de sortie par son avocat. Il vient de faire paraître, le 3 juin, Dog Island, un huis clos étonnant où il explore un pan méconnu de l’histoire de New York et des Etats-Unis. Durant la balade, Michel Moatti proposera un medley de ses romans en 5 lectures et 5 points qui évoqueront l’univers de la police scientifique.

