Journée d'étude « La guerre d'Algérie et nous » Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence

2022-02-04 10:00:00

Valence Drôme Valence Drôme Journée d’étude avec la participation de Giulia Fabiano, anthropologue, Catherine Brun, professeur de littérature, Gaétan Nocq, bédéiste, Laura Ben Hayoun, artiste, etc. contact@le-cpa.com +33 4 75 80 13 00 https://www.le-cpa.com/ Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence

