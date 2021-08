Épinal Musée départemental d'art ancien et contemporain (MUDAAC) Épinal, Vosges JOURNÉE D’ÉTUDE : Hommage à Bernard Huin (1942-2000), fondateur de la collection d’art contemporain du MUDAAC Musée départemental d’art ancien et contemporain (MUDAAC) Épinal Catégories d’évènement: Épinal

JOURNÉE D'ÉTUDE : Hommage à Bernard Huin (1942-2000), fondateur de la collection d'art contemporain du MUDAAC

le samedi 2 octobre à Musée départemental d'art ancien et contemporain (MUDAAC)

le samedi 2 octobre à Musée départemental d’art ancien et contemporain (MUDAAC)

En 1975, alors que la plupart des musées n’exposent pas d’œuvres postérieures aux années 1950 et que les Fonds Régionaux d’Art Contemporain (FRAC) n’existent pas encore, le Musée départemental des Vosges fait le pari de constituer une collection d’art contemporain. Cette audace est due à un jeune conservateur, Bernard Huin, passionné par les Nouveaux Réalistes et convaincu que les artistes vivants ont toute leur place dans cette institution bientôt rebaptisée Musée départemental d’art ancien et contemporain. En quelques années, il va constituer une collection d’envergure internationale représentative des principaux courants artistiques : Art minimal et conceptuel, Arte Povera, Nouveau réalisme, Pop art, Land Art… Cette journée d’étude, à l’initiative de l’association des Amis des Musées et de la BMI et en partenariat avec le MUDAAC, sera l’occasion de rendre un hommage à cet homme de savoirs.

Gratuit, sur réservation

Musée départemental d'art ancien et contemporain (MUDAAC) 1 place Lagarde , 88000 Epinal Épinal Vosges

