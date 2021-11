Journée d’étude doctorale ” Du bâti au chez-soi ” Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne (ENSAB), 3 décembre 2021, Rennes.

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne (ENSAB), le vendredi 3 décembre à 09:00

Organisée par Priscilla Bittencourt Biassi et Lise Gaillard, doctorantes au laboratoire GRIEF/ ENSAB – Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne [Rennes] > Sur inscription avant le 28.11.2021 [https://docs.google.com/…/1FAIpQLSf2HXxQ5BKlZm…/viewform](https://docs.google.com/…/1FAIpQLSf2HXxQ5BKlZm…/viewform) > Distanciel/Présentiel – ENSAB – Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne – 44 bd de Chézy – CS 16427 – 35064 Rennes [passe sanitaire] Cette journée doctorale, organisée en format hybride, a pour objectif de rassembler des jeunes chercheurs, venus d’horizons multiples, autour de la question de l’appropriation et de la transformation d’un habitat qui soit issu d’une démarche architecturale. Au cours de cette journée, nous souhaitons ainsi explorer les multiples facettes de ce dialogue qui se créé autour de la forme, dans son vécu contemporain, entre l’architecte et l’habitant. Mêlant à la fois des pratiques,des usages, mais aussi des représentations et attentes variées, nous souhaitons explorer ensemble plusieurs configurations où l’appropriation témoigne d’une expérience singulière d’un habitat imaginé par les architectes. PROGRAMME DE LA JOURNÉE 9h- 9h15 I Accueil des participants 9h15 – 9h30 I Présentation de la journée par les organisateurs 9h30 – 10h30 I Conférence inaugurale de Yankel Filjalkow 10h30-12h30 I Table ronde 1 : L’ appropriation « imprévue » comme vecteur d’adaptation contemporaine 10h45-11h05 I Corten Perez-Houis – Extensions et appropriations du bâti à Khartoum (Soudan) : l’implication constante de l’habitant.e-architecte 11h05-11h25 I Fiona Del Puppo – Appropriations subtiles en sous-location 11h25-11h45 I Natacha Issot – Les appropriations habitantes dans les grands ensembles, nouvelle fabrication de connaissances lieux 11h45-12h05 I Jeanne Yapaudjian – La jeunesse des grands ensembles s’approprie son habitat : Etude cinématographique à partir de réflexions situationnistes 12h05- 12h30 I Echanges 12h30 – 14h I Pause 14h – 14h30 I Intervention de Julie Gangneux-Kébé 14h30-16h30 I Table ronde 2 : L’appropriation « programmée » comme concept architectural 14h45-15h05 I Estelle Gourvennec – L’accession sociale à la propriété en habitat participatif : la (re)appropriation habitante de l’espace résidentiel après l’emménagement 15h05-15h25 I Benjamin Loiseau – Mobiliser le co-design lors de la phase de pré-programmation d’un projet de réhabilitation d’un grand ensemble de logements HLM : proposition de méthode 15h25-15h45 I Odile Veillon – La commande des particuliers ou l’œuvre collective 15h45-16h05 I Laura Guérin – La relation architecte – habitant et gestionnaire. L’impossible appropriation des espaces comme projet pour les résidences sociales issues de foyers de travailleurs migrants 16h05-16h30 I échanges 16h30 – 17h00 I Conclusion/ Clôture de la journée

La relation architecte – habitant dans l’appropriation et la transformation de l’habitat

