Journée d’étude autour de l’exposition « Objets Migrateurs » Marseille 2e Arrondissement, 15 octobre 2022, Marseille 2e Arrondissement.

Journée d’étude autour de l’exposition « Objets Migrateurs » La Vieille Charité 2 Rue De la Charité Marseille 2e Arrondissement

2022-10-15 09:30:00 09:30:00 – 2022-10-15 18:00:00 18:00:00 La Vieille Charité 2 Rue De la Charité

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Cette journée d’étude autour de l’exposition « Objets migrateurs. Trésors sous influences » est organisée par les Musées de Marseille, en collaboration avec le Centre Norbert Elias, l’IDEMEC et les Maisons de la Sagesse – Traduire.



Ouvert au public

Accès libre dans la limite des places disponibles.

Contact : musees-recherche@marseille.fr



Coordination

Sophie Deshayes, chargée de mission “Coopération Musées Recherche et Relations académiques” aux Musées de Marseille.



Comité scientifique

Anne-Sophie Cayet (SUFLE/Aix-Marseille Université – DILTEC/Université Sorbonne Nouvelle)

Cyril Isnard (IDEMEC/CNRS)

Melissa Blanchard (Centre Norbert Elias/CNRS)





Samedi 15 octobre 2022

Collectés, spoliés, restitués, authentifiés, restaurés. Biographies d’objets patrimoniaux



Coordination scientifique : Cyril Isnart et Sophie Deshayes



Matinée



9h30

Introduction



9h50

Les collectes ethnographiques des missions Griaule en Afrique (1931-1939)

Eric Jolly, anthropologue (IMAF/CNRS)



10h20

Les enquêtes-collectes aujourd’hui ?

Cyril Isnart, anthropologue (IDEMEC/CNRS)

Aude Fanlo, responsable du département de la recherche et de l’enseignement (Mucem)



10h50

Objets restitués, objets partagés

Souleymane Bachir Diagne, philosophe, directeur de l’Institut des Etudes Africaines (Columbia University)

Barbara Cassin, philosophe et philologue, membre de l’Académie française (CNRS)



11h45

Discussions, échanges avec la salle



Après-midi



14h00

Objets authentiques, copies, faux vrais, vrais faux

Muriel Garsson et Manuel Moliner, conservatrices du patrimoine (Musées de Marseille)

Sonia Bodier, chargée de communication (Direction des douanes de Marseille)



14h40

Objets perturbateurs. Ce que les faux font au musée et au marché

Emmanuelle Canghari, anthropologue (Fonds belge de la recherche scientifique/Université catholique de Louvain)



15h20

De la crise à l’enquête : la conservation-restauration à la croisée des mondes.

Gaspard Salatko, anthropologue (chercheur associé – Héritages UMR 9022)



15h50

Discussions, échanges avec la salle



16h30-18h00

Visite de l’exposition

Objets migrateurs : langues, femmes et hommes en mouvement

https://musees.marseille.fr/

La Vieille Charité 2 Rue De la Charité Marseille 2e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-04-01 par