Journée d’étude archéologique « Le Moyen Âge entre Tarn et Garonne » Espace des Augustins Montauban, samedi 23 mars 2024.

Organisée par le Service régional de l’archéologie de la Direction régionale des affaires culturelles Occitanie et le Conseil départemental de Tarn-et-Garonne, en partenariat avec la Société historique et archéologique de Tarn-et-Garonne et l’Inrap.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 09:00:00

fin : 2024-03-23 18:00:00

Espace des Augustins 27 rue des Augustins

Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie espacedesaugustins@tanetgaronne.fr

