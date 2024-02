JOURNEE DETOX et bouleau en fête ! Domaine du Bonheur La Coquille, dimanche 17 mars 2024.

Un moment pour soi pour se détoxifier et profiter des bienfaits régénérateurs de cet arbre magnifique.

Profitez de nos deux ateliers lors d’une journée détox en lien avec la nature ! Alors que nous

sortons de l’hiver et que nos corps ont accumulé des toxines, venez découvrir une assiette

hypotoxique : il est temps d’accueillir le printemps et le mois de mars est la période idéale pour

bénéficier des merveilleuses propriétés purifiantes de l’arbre de bouleau. Au cours de cette

journée dédiée à votre bien-être, nous explorerons en profondeur les bienfaits d’un nettoyage

du corps et comment la sève de bouleau peut nous accompagner pour purifier nos organes et

nos émotions. Nous mettrons également à l’honneur un repas détoxifiant spécialement conçu

pour nourrir et revitaliser votre corps. Rejoignez-nous pour une journée de détente, de

régénération et de connexion avec la nature. Nous plongerons dans les secrets de cette

ressource précieuse pour notre santé. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 09:00:00

fin : 2024-03-17 18:00:00

Domaine du Bonheur 2938, route des Paroisses, Ruafon

La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine lacoquilledubonheur@gmail.com

