Journée détox de printemps Bellême, 26 mars 2022, Bellême.

Journée détox de printemps Bellême

2022-03-26 10:00:00 – 2022-03-26 17:00:00

Bellême Orne Bellême

L’arrivée du printemps est synonyme de renouveau, de légèreté et de réveil.

Pour vous délester de ce que vous avez accumulé durant cet l’hiver et vous aider à entrer sereinement dans ce nouveau cycle de l’année, Yoga Clinique vous propose un nettoyage du corps et de l’esprit avec des pratiques de yoga pour se détoxifier et des exercices de reliance à la nature pour se régénérer.

Tarifs non communiqués

L’arrivée du printemps est synonyme de renouveau, de légèreté et de réveil.

Pour vous délester de ce que vous avez accumulé durant cet l’hiver et vous aider à entrer sereinement dans ce nouveau cycle de l’année, Yoga Clinique vous propose un…

delphinecorbin@yogaclinique.fr +33 6 37 71 74 15

L’arrivée du printemps est synonyme de renouveau, de légèreté et de réveil.

Pour vous délester de ce que vous avez accumulé durant cet l’hiver et vous aider à entrer sereinement dans ce nouveau cycle de l’année, Yoga Clinique vous propose un nettoyage du corps et de l’esprit avec des pratiques de yoga pour se détoxifier et des exercices de reliance à la nature pour se régénérer.

Tarifs non communiqués

Bellême

dernière mise à jour : 2022-03-05 par CdC des Collines du Perche Normand