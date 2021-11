Hères Hères 65700, Hères Journée Détente – Randonnées Hères Hères Catégories d’évènement: 65700

Hères

Journée Détente – Randonnées Hères, 14 novembre 2021, Hères. Journée Détente – Randonnées Hères

2021-11-14 08:30:00 08:30:00 – 2021-11-14

Hères 65700 Hères Journée détente : Randonnées en VTT, en calèche, à cheval ou à pied avec récompenses et casse-croûte. Au programme :

8h30 : Inscriptions à la salle des fêtes

9h00 : Départ des randonnées

12h30 : Repas ouvert à tous. Au menu : potage, charcuterie, jambon braisé et gratin dauphinois , salade et fromage, dessert, café et vin compris. Tarif menu : 14€. Hères

dernière mise à jour : 2021-10-27 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65

Détails Catégories d’évènement: 65700, Hères Autres Lieu Hères Adresse Ville Hères lieuville Hères