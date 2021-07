Fouchy Fouchy Bas-Rhin, Fouchy Journée détente et pêche Fouchy Fouchy Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Fouchy

Journée détente et pêche Fouchy, 15 août 2021, Fouchy. Journée détente et pêche 2021-08-15 08:30:00 – 2021-08-15

Fouchy Bas-Rhin Fouchy EUR Journée de pêche à l’étang de Fouchy.

Repas sur réservation avant le 01er août : jambon braisé tradition à l’ancienne, salade de pommes de terre, salade verte, dessert et café. +33 3 88 57 14 74 Journée de pêche à l’étang de Fouchy.

Repas sur réservation avant le 01er août : jambon braisé tradition à l’ancienne, salade de pommes de terre, salade verte, dessert et café. dernière mise à jour : 2021-07-22 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Fouchy Autres Lieu Fouchy Adresse Ville Fouchy lieuville 48.32877#7.26679