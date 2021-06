Terranjou Terranjou Maine-et-Loire, Terranjou JOURNÉE DÉTENTE ET JEUX AU DOMAINE DE TERREBRUNE Terranjou Terranjou Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

JOURNÉE DÉTENTE ET JEUX AU DOMAINE DE TERREBRUNE Terranjou, 2 octobre 2021-2 octobre 2021, Terranjou. JOURNÉE DÉTENTE ET JEUX AU DOMAINE DE TERREBRUNE 2021-10-02 – 2021-10-02 Lieu-dit La Motte Domaine de Terrebrune

Restauration et buvette sur place. Pensez à réserver. Venez passer un moment convivial en famille ou entre amis au Domaine de Terrebrune ! domaine-de-terrebrune@wanadoo.fr +33 2 41 54 01 99 http://www.domainedeterrebrune.fr/ Venez passer un moment convivial en famille ou entre amis au Domaine de Terrebrune ! Au programme : molky, jeux de société et géocaching…

