Journée détente / Bien être au musée Musée d'arts de Nantes, 21 novembre 2021, Nantes.

Gratuit : oui Gratuit, sur présentation d’un billet d’entrée au musée Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne (ouverture prochaine des réservations). À partir de 7 ans Relaxation sonore dans la Chapelle de l’Oratoire :11h30 – 12h30 Atelier yoga parent-enfant :15h – 16h Yoga adultes :17h – 18h Avec la complicité d’Éléphant Yoga Studio Une journée détente pour recharger les batteries au musée ! Bain sonore dans la Chapelle, pratique de yoga dans les collections… une nouvelle manière de se mettre dans les meilleures dispositions pour (re)découvrir les œuvres du musée ! Relaxation sonore dans la Chapelle de l’OratoireCe voyage vibratoire est guidé par Manuel @l’eveilausens, sonothérapeute. Les vibrations de ses instruments, bols, gongs vous conduiront à un lâcher prise profond et régénérateur. Merci d’apporter vos accessoires pour être confortablement installés pour cette séance en posture allongée (couverture, coussin).À 11h30Atelier yoga parent-enfant Parce que l’art et le yoga s’adresse à tous, la douce Lola @yoga_lola vous guidera dans une séance en famille, pour partager un moment de complicité avec votre enfant. À 15hÀ partir de 7 ansYoga adultes3 séances dans différents espaces du musée. Choisissez votre œuvre et l’intensité de votre yoga (doux, dansé ou dynamique) puis laissez vous guider par Sophie, Lola et Juliette dans des exercices de respiration, des postures et une relaxation finale contemplative.À 17h Musée d’arts de Nantes adresse1} Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien 02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://www.elephantyoga.studio/

