Journée des vanniers Kutzenhausen, dimanche 21 juillet 2024.

À l’occasion de cette journée consacrée aux vanniers, plongez dans l’art ancestral de la vannerie. Au programme, un conte captivant de Mme Manuelle PARIS sur le Tziginner Sepp, des démonstrations et un atelier de création de vannerie. Une journée enrichissante dédiée à la découverte de cet artisanat traditionnel et de son histoire fascinante. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-21 14:00:00

fin : 2024-07-21 18:00:00

1 place de l’Église

Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est contact@maison-rurale.fr

L’événement Journée des vanniers Kutzenhausen a été mis à jour le 2024-03-27 par Office de tourisme de l’Alsace Verte