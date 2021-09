Le Moulon ENS Paris-Saclay Essonne, Le Moulon Journée des Systèmes et de la Matière Complexe 6ème édition (2021) ENS Paris-Saclay Le Moulon Catégories d’évènement: Essonne

ENS Paris-Saclay, le lundi 4 octobre à 08:30

Cette journée fait suite à une première édition qui s’est tenu au CEA Orme des Merisiers en 2016, une deuxième édition à l’ENS Cachan en 2017, une troisième édition à Centrale-Supelec en 2018, une quatrième édition à l’Institut Pascal en 2019 et une cinquième édition qui s’est tenue en distanciel à l’automne dernier. ***Déroulé de la journée : *** Cette journée se déroulera en quatre sessions de présentations courtes de 4 min + 1 min de questions (trois diapositives maximum) dans la limite des places disponibles. Chaque session sera précédée d’une conférence invitée. **Orateurs invités :** Emmanuel Trizac, Université Paris-Saclay, Adi Salomon, Bar-Ilan University in Israel Alexandre Schubnel, ENS Paris, Emmanuelle Rio, Université Paris-Saclay **Comité d’organisation :** Pôle Matière et Systèmes Complexes (MSC – axe 3) du département de Physique des Ondes et de la Matière (PHOM) : Gianguido BALDINOZZI, Daniel BONAMY, Carine DOUARCHE, Patrick GUENOUN, Hervé HENRY, Mélanie LEBENTAL, Lay-Theng LEE, Alberto ROSSO, Anniina SALONEN, Pierfrancesco URBANI **Contacts :** Gianguido Baldinozzi ([[gianguido.baldinozzi@centralesupelec.fr](mailto:gianguido.baldinozzi@centralesupelec.fr)](mailto:gianguido.baldinozzi@centralesupelec.fr)) Daniel Bonamy ([[daniel.bonamy@cea.fr](mailto:daniel.bonamy@cea.fr)](mailto:daniel.bonamy@cea.fr)) Carine Douarche ([[carine.douarche@u-psud.fr](mailto:carine.douarche@u-psud.fr)](mailto:carine.douarche@u-psud.fr)) Patrick Guenoun ([[patrick.guenoun@cea.fr](mailto:patrick.guenoun@cea.fr)](mailto:patrick.guenoun@cea.fr)) Mélanie Lebental ([[lebental@lpqm.ens-cachan.fr](mailto:lebental@lpqm.ens-cachan.fr)](mailto:lebental@lpqm.ens-cachan.fr)) **Informations complémentaires :** Cette journée est financée par le Labex PALM. **Informations pratiques :** [inscription gratuite mais obligatoire](https://www.universite-paris-saclay.fr/form/journee-systemes-matiere-complex) (nombre de places limité) et le repas sera offert aux participants (aucun soutien financier ne sera accordé en dehors du repas et des pauses). Data limite : 27 septembre 2021

Il s'agit de permettre à la communauté de la matière et des systèmes complexes de se rencontrer et d'échanger autour de ses thèmes de recherche.

