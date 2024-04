JOURNÉE DES SPORTS Saint-Mathieu-de-Tréviers, dimanche 28 avril 2024.

JOURNÉE DES SPORTS Saint-Mathieu-de-Tréviers Hérault

Rendez-vous annuel désormais incontournable de la commune, la 3e édition de la Journée des Sports, se tiendra le 28 avril prochain. Constituez votre équipe et inscrivez-vous pour participer à des challenges sportifs accessibles à tous !

Rendez-vous annuel désormais incontournable de la commune, la 3e édition de la Journée des Sports, se tiendra le 28 avril prochain. Constituez votre équipe et inscrivez-vous pour participer à des challenges sportifs accessibles à tous !

Entièrement gratuit, cet évènement ludique et festif vous permettra de profiter d’une multitude d’activités sportives animées par les associations de la commune et Hérault Sport.

De 8h à 12h30, chaque équipe participera, sous forme d’un circuit, à un panel d’activités réparties en intérieur et en extérieur au Complexe sportif des Champs Noirs.

Vous pouvez y participer en famille ou entre amis, de 6 à 77 ans. Il est également possible de participer à des activités proposées en accès libre sans inscription préalable.

Le mot d’ordre ? Plaisir et partage ! Aucun classement n’est établi à l’issue de la matinée, l’essentiel est de participer !

De nouveaux sports font leur apparition cette année le taekwondo, le skate, le tir laser, la boxe et le stand des jeunes sapeurs pompiers.

Pour célébrer l’année des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, chaque participant est invité à s’équiper d’un vêtement ou d’un accessoire aux couleurs du pays qu’il souhaite représenter. On compte sur vous !

Constituez votre équipe ! De 4 à 6 membres avec un enfant minimum (dès 6 ans).

Formulaire d’inscription en ligne à compléter jusqu’au 19 avril ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 08:00:00

fin : 2024-04-28 12:30:00

Saint-Mathieu-de-Tréviers 34270 Hérault Occitanie accueil@villesmdt.fr

L’événement JOURNÉE DES SPORTS Saint-Mathieu-de-Tréviers a été mis à jour le 2024-03-29 par OT DU GRAND PIC ST LOUP